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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала внести изменения в систему выборов главы государства.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ERR.

По словам Кальюлайд, дату регистрации кандидатов в президенты можно было бы передвинуть на месяц или два раньше, а голосование в коллегии выборщиков должен выигрывать кандидат, набравший большинство голосов.

«К этому времени список кандидатов должен быть окончательным. Голосование в коллегии выборщиков должен выиграть тот, кто набрал больше всего голосов от желавших проголосовать. Не пожелавшие добровольно отказались от участия, хотя и пришли в зал. Это решение и право самих людей, но это не может отражаться на результатах голосования в большей степени, чем у тех, кто взвесил кандидатов и принял решение», - сказала она.

Она добавила, что местные самоуправления заслуживают быть в большей мере представленными в коллегии выборщиков.

«Таким образом, можно с легкостью вернуть доверие народа к процедуре президентских выборов», - сказала Кальюлайд.

 

 
ForUm

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