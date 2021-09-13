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Украина ожидает миссию Международного валютного фонда на следующей неделе.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, об этом стало известно в ходе встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирноо банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Отмечается, что на встрече обсуждались условия получения «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления», сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

«Мы ценим сотрудничество с Всемирным банком. Оно позволило Украине сохранить макрофинансовую стабильность и профинансировать дефицит бюджета в трудный год. Также, что является чрезвычайно важным, в этом году у нас достаточно средств для приобретения необходимого количества вакцин», - подчеркнул министр финансов.

Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины. На сегодняшний день выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР), одной из структур Всемирного банка, является крупнейшей по сравнению с другими международными финансовыми организациями - на 1 сентября 2021 года она составляла 2,3 млрд долл. США.

 
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