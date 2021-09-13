Более 40% украинцев считают целесообразным придерживаться карантинных ограничений.

Об этом говорится в исследовании Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, передает Укринформ.

«Взгляды респондентов достаточно разделены относительно карантинных органичений. 23% склоняются ко мнению, что нужно как можно скорее отказаться от карантинных ограничений, несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь. 43% склоняются к другому мнению - нужно тщательно соблюдать карантинные ограничения, пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется ухудшением благосостояния для большинства людей. Важно, в частности, и то, что более трети опрошенных не смогли выбрать приверженность ни к первому, ни ко второму утверждению», - говорится в исследовании.

Согласно данным опроса, 48,5% респондентов заявили о том, что часто носят защитную маску в общественных местах, треть опрошенных чаще пользуются средствами дезинфекции.

Еще 28% отметили, что реже посещают привычные места досуга, где трудно избежать скоплений людей, 23% - реже встречаются с родными и друзьями, а также преимущественно избегают близких контактов, стараются соблюдать расстояние с людьми.

18% опрошенных не сталкивались ни с какими перечисленными изменениями в своей жизни.

В случае роста заболеваемости COVID-19 в населенном пункте респондентов, чаще всего заявлялось о поддержке обязательного и бесплатного тестирования для всех, кто желает (46%), запрете проведения массовых мероприятий (40%), внедрении 14-дневной изоляция для всех, прибывающих из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%).

Лишь 2,6% считают, что следует в первую очередь ограничивать движение общественного транспорта, а 16% считают, что угроза эпидемии недостаточна для предложенных мер.

Кроме того, большинство респондентов (56,5%) поддерживает введение ограничений для массовых религиозных мероприятий (крестных ходов, собраний) до завершения пандемии коронавируса. Против выступают 22,5% респондентов.

Всеукраинское исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года. Всего был опрошен 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Исследование осуществлено экспертами Фонда «Демократические инициативы» при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках проекта «Оценка воздействия COVID-19 на стабильность и мирное урегулирование в Украине». Взгляды, высказанные в этой публикации, принадлежат ее авторам и могут отличаться от официальной позиции правительства Великобритании.