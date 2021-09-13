Индексация пенсий будет проводиться для всех категорий пенсионеров - ежегодно 1 марта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость. Также в законе будет прописана точная дата индексации - 1 марта», - написал Шмыгаль.

При этом он отметил, что благодаря комплексным программам поддержки пенсионеров за полтора года средние пенсии возросли почти на 25%. «Параллельно с этим мы также работаем над введением накопительной пенсионной системы, чтобы украинцы наконец получали достойные пенсионные выплаты», - отметил глава правительства.