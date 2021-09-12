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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина обязательно эвакуирует из Афганистана наших граждан, желающих вернуться домой. Сейчас таких насчитывается 159.

Об этом сообщил Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Мы обязательно заберем всех наших граждан из Афганистана. Как это будет, какими рейсами, как это будет происходить, на сегодня 159 граждан имеют желание покинуть страну, мы сделаем так, чтобы они вернулись домой", - сказал Данилов.
ForUm

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