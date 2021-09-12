Главнокомандующий Вооруженных сил Украины назвал количество жертв со стороны врага с начала текущего месяца. Так, оккупанты потеряли 6 боевиков, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ.

"На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых", - написал

Главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала сентября боевики обстреляли наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.