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В Дании отменяют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Власти страны говорят, что эпидемия полностью под контролем.

Об этом сообщает NBC News.

Дания стала одной из первых стран Европейского союза, которая ослабила все внутренние ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

«Эпидемия находится под контролем», - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Власти страны сняли оставшиеся ограничения. От жителей Дании больше не будут требовать доказательства вакцинации, в том числе и для входа в ночные клубы.

Министерство здравоохранения Дании заявило, что широкое распространение вакцины позволило стране отменить меры контроля за пандемией.

Вакцины от коронавируса в Дании получили полностью более 83% населения страны, которые старше 12 лет. При этом, за последнюю неделю, там зарегистрировали в среднем около 500 новых случаев в день.

В министерстве здравоохранения считают, что коронавирус в Дании больше не классифицируется как "социально критическое заболевание". Однако там отметили, что правительство может вернуть ограничения, в случае, если ситуация ухудшится.
ForUm

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