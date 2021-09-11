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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что принятие закона об олигархах не повлечет за собой конфискацию у них имущества.

Об этом он этом он сказал на форуме YES Brainstorming, сообщает Укринформ.

«Я не говорю, что кто-то попадет в тюрьму, будет конфискация имущества. Просто они не смогут участвовать в приватизации определенных объектов, будут обязаны подавать декларации, включая имущество в офшорных компаниях», — сказал он.

По его словам, на политиков будут возлагаться обязательства декларировать все свои встречи с олигархами.

Министр добавил, что после утверждения критериев включения в список олигархов, у лица будет полгода, чтобы избежать попадания в соответствующий реестр.

По его словам, лицо может прекратить финансировать политические партии и/или СМИ и стать обычным бизнесменом.

1 июля народные депутаты приняли законопроект об олигархах в первом чтении. 25 июля спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что к нему подали более 1230 правок. По словам главы фракции в Раде партии Слуга народа Давида Арахамии, Рада собирается рассмотреть законопроект во втором чтении осенью.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое отвечает как минимум трем из следующих признаков:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на СМИ;
  • является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления закона в силу является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с законом Украины О защите экономической конкуренции и в течение года подряд поддерживает или усиливает это положение;
  • подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов (в 2021 году — 2,27 млрд грн).

Решение о признании лица олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также будет вести реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.
ForUm

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