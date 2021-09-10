В Днипре 39-летняя мать ребенка решила покончить жизнь самоубийством и уколола сильнодействующие лекарства себе и своему сыну в возрасте 1 год 7 месяцев.

Сообщение в полицию поступило 9 сентября от медиков одной из местных больниц. По их словам, к ним доставили ребенка с диагнозом острое отравление лекарственными препаратами.

Как выяснили правоохранители, бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка. К сожалению, в больнице мальчик умер. 39-летняя женщина сейчас находится в медицинском учреждении.

По данному факту следователи отделения полиции № 4 открыли уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).