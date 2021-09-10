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В субботу, 11 сентября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами «Шахтер» (Донецк) и «Днипро-1» (Днипро), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и после окончания игры станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
ForUm

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