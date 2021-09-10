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Сегодня, 10 сентября, на Софийской площади в Киеве, состоялась передача Национальной полиции техники общей стоимостью 3,4 миллиона евро.

Как сообщает пресс-центр МВД, 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы «ПРАВО-Полиция».

Программа «Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления» (ПРАВО-Полиция) реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине (КМЕС).

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины, в частности Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.
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