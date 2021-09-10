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Глава государства Владимир Зеленский говорит, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок, сообщает «Украинская правда».

На полях форума YES Brainstorming 10 сентября в Киеве журналист поинтересовался у действующего президента, планирует ли он идти на второй срок, ведь рейтинги показывают его отрыв от других претендентов на эту должность, или все же выполнит свое предвыборное обещание - уложиться в одну каденцию.

«Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, партия «Слуга народа» будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок
ForUm

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