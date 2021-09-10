В Харьковской области поезд насмерть сбил подростка на велосипеде, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, трагедия произошла 9 сентября в 18:39 в поселке Подворки.

Установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением Основа- Люботи сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.