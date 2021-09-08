Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексей Любченко течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом глава правительства заявил 7 сентября по итогам встречи с членами наблюдательного совета компании, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Соответствующее поручение дано во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере», введенного в действие указом президента Украины от 28 августа 2021 № 452.

«Правительство Украины в очередной раз подтверждает неизменность своей позиции и приверженность к внедрению стандартов ОЭСР по вопросам корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. НАК «Нафтогаз Украины» должен получить наблюдательный совет, члены которого должны быть выбраны в соответствии со стандартами ОЭСР прозрачным и конкурентным способом», - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива.

Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года. После этого новый состав наблюдательного совета должен определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года.