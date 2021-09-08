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Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2022 год 15 сентября. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыагль.

«15 сентября, как это предусмотрено законодательством, правительство направит в парламент проект государственного бюджета на 2022», – заявил он.

По словам премьера, впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. «Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы», – подчеркнул Шмыгаль.

 
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