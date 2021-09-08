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По итогам 2021 года прирост населения Украины может стать рекордно низким с 1990 года, сообщает сервис открытых данных Opendatabot со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Отмечается, в первом полугодии 2021 года в Украине родились 132 595 детей. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2020-го, и на 11,5% меньше, чем в первом полугодии 2019-го, когда их было 149 549.

«По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году - 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го - 22 тыс. новорожденных», – говорится в сообщении.

По данным Госстата, последний раз прирост населения наблюдался в Украине еще во времена СССР - в 1990-м году, с тех пор оно только уменьшается.

«Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м - 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021 готовится перекрыть этот антирекорд», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что за полгода в Украине умер 349 041 человек. Таким образом общий спад численности населения составил 216 446 человек.
ForUm

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