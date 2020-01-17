также в разделеМир
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы 15
Пентагон признал, что в результате обстрела баз в Ираке пострадали 11 военных 24
В Сенате США началась процедура импичмента Трампа 23
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане 20
Путин назначил Медведева на новую должность 41
У России – новый премьер 72
Депутат Госдумы РФ объяснил теплую зиму климатическим оружием США 32
Австралии понадобится 100 лет на восстановление от пожаров 23
Посол Великобритании уехал из Ирана 28
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий 32
Путин придумал новую должность для Медведева 46
Путин предложил кандидатуру нового премьера 104
Генсеком Еврокомиссии стала латвийская дипломатка 59
В РФ хотят закрепить приоритет конституции над международными договорами 90
«Нежелательный элемент»: В Иране сожгли изображение посла Великобритании 29
Правительство РФ подало в отставку 112
Путин предложил передать часть своих полномочий Госдуме 46
В Конгрессе США обнародовали новые доказательства по делу импичмента Трампа 35

В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек, что является самым низким показателем с момента основания КНР в 1949 году. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики, пишет 112 Украина.

Известно, что население Китая на сегодняшний день, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек. Темп естественного прироста населения с учетом смертности составил в прошлом году 3,34 на 1 тыс. человек.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. А с начала 1980-х годов в КНР начали применять политику «одна семья - один ребенок». К 2007 году эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья - один ребенок» Китай отказался только в 2015 году, но это не привело к всплеску рождаемости. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. Также сообщается, что темпы роста населения в Китае замедляются и по социальным причинам. Многие семьи не хотят иметь детей, потому что не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование. Кроме того, в Китае зафиксирован высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод - 3,1 млн.

Эксперты отметили, что снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям.

Напомним, население Земли продолжает увеличиваться и уже достигло чуть больше 7,635 млрд человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
18
Теги