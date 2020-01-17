В 2019 году коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тыс. человек, что является самым низким показателем с момента основания КНР в 1949 году. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики, пишет 112 Украина.

Известно, что население Китая на сегодняшний день, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек. Темп естественного прироста населения с учетом смертности составил в прошлом году 3,34 на 1 тыс. человек.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения. А с начала 1980-х годов в КНР начали применять политику «одна семья - один ребенок». К 2007 году эта политика предотвратила прирост населения страны на 400 млн человек.

От политики «одна семья - один ребенок» Китай отказался только в 2015 году, но это не привело к всплеску рождаемости. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7. Также сообщается, что темпы роста населения в Китае замедляются и по социальным причинам. Многие семьи не хотят иметь детей, потому что не могут позволить себе платить за медицинское обслуживание и образование. Кроме того, в Китае зафиксирован высокий уровень разводов. За первые три квартала 2019 года вступили в брак 7,1 млн пар, а подали на развод - 3,1 млн.

Эксперты отметили, что снижение рождаемости при росте продолжительности жизни приводит к старению населения и увеличению доли неработающих по отношению к занятым в экономике людям.

Напомним, население Земли продолжает увеличиваться и уже достигло чуть больше 7,635 млрд человек.