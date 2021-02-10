В Китае зарегистрировали уменьшение рождаемости на 15% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом по ряду причин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

Как отмечается, в 2020 году родилось 10,04 млн младенцев по сравнению с 11,79 млн в 2019 году, передает Укринформ.

По словам экспертов, этот «тревожный» тренд среди китайских молодых родителей объясняется долгосрочным влиянием политики «одного ребенка», а также социально-бытовыми причинами, среди которых – высокая стоимость высшего образования и жилья в Китае.

В то же время снижение рождаемости грозит старением нации и сокращением трудоспособного населения.

«Стремительное старение на фоне уже существующего большого количества пожилых людей - такими будут доминантные показатели национальных особенностей Китая в течение длительного периода времени», - заявил вице-президент Китайской академии общественных наук Кай Фанг.

Впрочем, как отмечается, цифры по рождаемости не являются окончательными, ведь многих младенцев в Китае не регистрируют.

Как сообщалось, отмена политики рождения только одного ребенка, действовавшей в Китае с 1976 года, лишь ненадолго привела к увеличению рождаемости в 2016 году. С тех пор рождаемость в Китае – стране с самым многочисленным населением в мире – стабильно падает.