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Вчера, 7 сентября, в Умани произошел пожар на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар ликвидирован на площади 30 м кв. Подразделения ГосЧС с помощью автолестниц эвакуировали 20 человек.

К ликвидации пожара от ГосЧС привлекалось 28 человек и 7 единиц техники.

По данным полиции Черкасской области, пожар произошел на улице Глибка. Из помещения вывели почти тридцать несовершеннолетних.

По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четырем несовершеннолетним, которые отравились угарным газом, медики оказывают помощь в Уманской центральной больнице. Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара на первом этаже пытались выбраться на улицу через окно.

По данному факту сведения внесены в Единый учет.

 
ForUm

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