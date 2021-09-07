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В Умани спасатели потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе.

Как сообщила пресс-служба ГосЧС, 7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе.
ForUm

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