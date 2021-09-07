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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) по сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27 до 31%, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,9% - Юрия Бойко, 9,2% - Юлию Тимошенко, 6,1% - Игоря Смешко, 5,7% - Владимира Гройсмана, 5,7% - Еевгения Мураева, 4,1% - Олега Ляшко, 3,7% - Дмитрия Разумкова, 3,1% - Арсения Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - Ю.Бойко, 25% - Ляшко, 24% - Зеленского. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.
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