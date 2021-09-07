СБУ разоблачила черного археолога на Кировоградщине. Злоумышленник раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, черной археологией занимался житель Александрии. По основному месту работы он – топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время – черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны.

Благодаря «хобби» злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия.

Используя личные связи в криминальном мире, мужчина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:

6 гранат Ф-1;

ружье и обрез ружья «Мосина»;

пистолет «Наган»;

90 патронов калибра 7,62мм;

1 кг пороха.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.