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СБУ разоблачила черного археолога на Кировоградщине. Злоумышленник раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить сотрудникам СБУ, черной археологией занимался житель Александрии. По основному месту работы он – топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время – черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны.

Благодаря «хобби» злоумышленнику удалось собрать немалый арсенал оружия.

Используя личные связи в криминальном мире, мужчина организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:

  • 6 гранат Ф-1;
  • ружье и обрез ружья «Мосина»;
  • пистолет «Наган»;
  • 90 патронов калибра 7,62мм;
  • 1 кг пороха.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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