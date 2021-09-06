Министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым принять в Украине закон об оружии, но выступает против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

«У нас отсутствует закон об обращении оружия, один из тех базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов», - заявил Монастырский.

Он выразил мнение, что осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной Раде относительно этого закона, и МВД «однозначно будет поддерживать» его принятие.

Речь идет об упорядочении этой сферы: создание реестра законного оружия, внедрение нормального сервисного порядка покупки оружия и продление разрешения на охотничье оружие.

«А если мы говорим о незаконном оружии, то не стоит переоценивать: по сведениям, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто является пиковым в общественном сознании: «где-то взорвалась граната». Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье», - отметил глава МВД.

По его словам, еще одной проблемой является посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий. «У нас продолжается седьмой год войны, и как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома», - отметил Монастырский.

Пи этом, считает он, сейчас отсутствует системная работа с ветеранами.

«У МВД есть несколько инициатив в этом плане, потому что если мы не наладим такую ​​работу, вопрос незаконного оборота оружия и ужасных ситуаций, которые возникают, останется острым», - заявил он.

Как известно, 4 марта 2021 года Верховная Рада отклонила законопроект № 4335 «Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», а также альтернативный к нему проект № 4335-1. В частности, законопроект № 4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект № 4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.