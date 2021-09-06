Следственный отдел Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве проводит обыски в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, по результатам публичных закупок в конце прошлого года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования и частным предприятием заключен договор на проведение капитального ремонта «Обеспечение реализации общественного проекта «Экопарк» с осуществлением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем» на ул. О. Гончара 5-7 в г. Киеве. Согласно графику выполнения работ в декабре 2020 работы должны быть полностью выполнены.

В ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн. Вместе с тем, по вышеуказанному объекту в конце декабря 2020 Управление полностью произвело оплату работ на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ.

Во время обыска обнаружена и изъята тендерная документация, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц Управления и выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба.