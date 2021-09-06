Во время наступления группировки «Талибан» на афганскую провинцию Панджшер удерживающие эту территорию повстанцы убили один из ключевых командиров движения Мавлави Фасихуддин.

Об этом представители Фронта национального сопротивления Афганистана сообщили в своем Twitter, передает УНИАН.

«Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью телохранителями в районе Пишгур провинции Панджшер», - утверждают они.

Якобы Фасихуддин погиб в ночь на 6 сентября.

В «Талибане» эту информацию не подтверждают. Однако утром этого же дня боевики уже не в первый раз объявили о захвате Панджшера - якобы некоторые позиции Фронта национального сопротивления Афганистана были разбиты, а остальные ополченцы бежали. В Фронте эту информацию опровергают.

Однако связанные с противостоянием источники утверждают, что их стратегические позиции подверглись авиаатаке ВВС Пакистана.

Кроме того, они заявили о гибели пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.