Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье, что выступает за открытие политического диалога с «Талибаном», исламистской группой, которая контролирует большую часть Афганистана, сообщает «Европейская правда».

«По поводу талибов, то, конечно, мы должни с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться», - сказала Меркель во время визита в город Хаген на западе Германии, пострадавший от наводнения ранее в этом году.

Она сказала, что переговоры необходимы для эвакуации афганцев, осталившихся там.

«Мы хотим вывести из страны людей, которые работали, в частности, в немецких организациях развития и которые сейчас испытывают угрозу», - добавила Меркель.

Она сказала, что диалог позволит продолжить поступления гуманитарной помощи в Афганистан. По ее словам, хорошим сигналом является то, что международный аэропорт Кабула недавно был вновь открыт для полетов.

Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, который был с Меркель в поездке, также выразил поддержку переговорам с талибами.

Комментарии Меркель прозвучали после того, как представитель талибов заявил в воскресенье газете Welt am Sonntag, что группа хотела бы «крепких и официальных дипломатических отношений с Германией».

Меркель не сказала, что поддерживает полноценные дипломатические отношения с Афганистаном, подконтрольным талибам. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на этой неделе, что Германия может возобновить работу дипломатического офиса в Кабуле, если талибы среди других условий уважать «основные права человека и женщин».