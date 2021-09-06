также в разделеМир
В Беларуси двух соратников Тихановской приговорил к 11 и 10 годам колонии 7
В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных 8
В Израиле впервые разделили сиамских близнецов 12
Афганские повстанцы убили одного из лидеров «Талибана» 23
Осужденного экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы 20
В мире число случаев COVID-19 превысило 221,5 миллиона 10
Бои за Панджшер: повстанцы заявили о разгроме талибов 63
Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане 28
В Беларуси хотят лишать пенсий за «вред государству» 21
Принц Гарри и Меган Маркл попросились на встречу с Елизаветой II 192
ЕС хочет переговоры с талибами 17
Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин 25
Женева примет конференцию доноров для помощи Афганистану 12
Через 10 дней стартует гражданский Crew Dragon 11
В Египте перевернулся автобус из Шарм-эш-Шейха: много жертв 44
Столтенберг предостерегает Евросоюз от создания единых вооруженных сил 69
США призвали Россию вывести свои силы из Украины в годовщину Минских соглашений 224
Страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном 13

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в воскресенье, что выступает за открытие политического диалога с «Талибаном», исламистской группой, которая контролирует большую часть Афганистана, сообщает «Европейская правда».

«По поводу талибов, то, конечно, мы должни с ними говорить, потому что сейчас это те, к кому надо обращаться», - сказала Меркель во время визита в город Хаген на западе Германии, пострадавший от наводнения ранее в этом году.

Она сказала, что переговоры необходимы для эвакуации афганцев, осталившихся там.

«Мы хотим вывести из страны людей, которые работали, в частности, в немецких организациях развития и которые сейчас испытывают угрозу», - добавила Меркель.

Она сказала, что диалог позволит продолжить поступления гуманитарной помощи в Афганистан. По ее словам, хорошим сигналом является то, что международный аэропорт Кабула недавно был вновь открыт для полетов.

Кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет, который был с Меркель в поездке, также выразил поддержку переговорам с талибами.

Комментарии Меркель прозвучали после того, как представитель талибов заявил в воскресенье газете Welt am Sonntag, что группа хотела бы «крепких и официальных дипломатических отношений с Германией».

Меркель не сказала, что поддерживает полноценные дипломатические отношения с Афганистаном, подконтрольным талибам. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил на этой неделе, что Германия может возобновить работу дипломатического офиса в Кабуле, если талибы среди других условий уважать «основные права человека и женщин».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги