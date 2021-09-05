Уже больше недели в Запорожской области ищут Максима Самофалова. К настоящему времени место нахождения парня неизвестно, мобильного телефона у него при себе нет, передает Нацполиция.

По информации правоохранителей, сотрудники полиции совместно с нацгвардейцами продолжают поиски без вести пропавшего Самофалова Максима Андреевича, 23.07.2010 года рождения.

Ученик 5-го класса школы-интерната села Терпиння Мелитопольского района 29 августа около 16:00 часов ушел из места своего проживания в пгт. Якимовка. К настоящему времени место нахождения парня неизвестно, мобильного телефона при себе у него нет.

Приметы разыскиваемого: на вид 10-11 лет, рост около 120 см., Худощавого телосложения, волосы русые короткостриженые, глаза зеленые.

Был одет: футболка черного цвета, шорты.

По оперативной информации парень может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.