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В Кабуле афганские женщины вышли на мирную акцию, чтобы потребовать равных прав. Однако акция была разогнана боевиками "Талибана".

Об этом сообщает Al Jazeera.

В субботу десятки афганских женщин вышли на улицу, чтоб потребовать свое право на работу и роль в любом будущем правительстве Афганистана. Когда около 50 женщин прошли маршем к президентскому дворцу, их остановили талибы возле входа в министерство финансов.

Одна из участниц акций говорит, что талибы окружили их и потребовали, чтобы те возвращались домой. Они применяли перцовый баллончик и слезоточивый газ, а также стреляли в воздух. На них были красные знамена и оружие.

«Это были не обычные силы Талибана», - сказала женщина.

Также известно, что как минимум одна женщина пострадала в результате разгона протеста талибами. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как у женщины идет кровь из раны на голове. Она утверждала, ее ударили талибы.
ForUm

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