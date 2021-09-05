В американской компании SpaceX определились с датой старта первой гражданской космической миссии на корабле Crew Dragon. Миссия Inspiration4, в рамках которой на орбиту отправятся четыре человека, стартует 15 сентября, сообщается на сайте программы.

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора миссии Джареда Айзекмана, исследовательницы Сиан Проктор, врача Хейли Арсено и инженера Криса Семброски. Никто из них не является профессиональным астронавтом.

Экипаж готовили к полету с марта 2021 года. Астронавты прибудут на космодром 9 сентября.

Продолжительность космического полета составит трое суток.