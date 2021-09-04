Запорожская ОГА создала рабочую группу по расследованию клинической смерти подростка, которая произошла во время урока.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
По данным ведомства, у парня внезапно остановилось сердце. Сейчас мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Реанимировали парня работники школы - медсестра и инженер по охране труда.
В Запорожской ОГА сообщили, что это уже второй подобный случай в этой школе.
Сейчас администрация взяла ситуацию под личный контроль. Проблему будут всесторонне изучать медики, правоохранители, педагоги и представители власти.
Директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко отметил, что инцидент произошел в Запорожской гимназии № 8.
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