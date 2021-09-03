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В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что Киев якобы готовится к введению жестких ограничений с 15 сентября. Слухи о локдауне испугали многих жителей столицы, однако они оказались ложными. Также о ситуации высказались в Киевской городской госадминистрации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В Кабмине отметили, что по состоянию на 3 сентября такая подготовка не ведется и речь об этом не идет. Информация о возможном локдауне, которую распространили СМИ, опровергнута.

В то же время в пресс-службе правительства заявили, что сейчас для соответствующих действий нет необходимости, поскольку признаки для определения региона со значительным распространением COVID-19 в Киеве соответствуют «зеленому» уровню эпидемической опасности.

В пресс-службе КГГА на просьбу прокомментировать распространенную в СМИ информацию, будто город получил указание готовиться к введению ограничительных мер уже с 15 сентября, собеседник агентства ответила: «такой информации у нас нет».

Сегодня в СМИ появилась информация о якобы подготовке столицы к введению локдауна с 15 сентября. Издание УНН, ссылаясь на свои источники, сообщало о введении жестких ограничений. Это очень взволновало киевлян.
ForUm

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