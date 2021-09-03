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Местные власти Умани при поддержке Министерства здравоохранения, международных партнеров и гуманитарных организаций, обеспечила году возможность празднования Рош-ха-Шана, сообщает пресс-служба Минздрава.

Центр общественного здоровья уже доставил почти 20 тыс. антисептиков и 190 тыс. медицинских масок для хасидских паломников в Умань. Кроме безопасности и противоэпидемических мероприятий, город также активно проводит вакцинацию, чтобы сформировать безопасную среду. Всего в городе охвачено более 30% населения хотя бы одной прививкой от COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Вакцинация позволяет нам возвращаться к привычной жизни. Так, в этом году проведение массовых мероприятий и принятие паломников в Умань для празднования Рош-ха-Шана проходит в рамках стабильной эпидемической ситуации в стране. Мы также усилили эпидемические нормы, построили четкие маршруты для тестирования при пересечении границы и благодаря поддержке международных партнеров развернули дополнительные места тестирования и контроля состояния здоровья в самой Умани», - подчеркивает Кузин.

Он добавил, что для паломников уже развернуты палатки Красного Креста, где они смогут получить средства индивидуальной защиты, информационные материалы и консультации. Также для лечения расположены основные и резервные койки в случае необходимости предоставления ургентной медицинской помощи.

Центр общественного здоровья также запустил горячую информационную линию, где паломников будут консультировать по вопросам здоровья на английском и иврите. Также Центр разработал необходимые информационные материалы, видеоматериалы, доставил необходимое количество раздаточных материалов и средств индивидуальной защиты в город.
ForUm

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