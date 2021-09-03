также в разделеОбщество
СБУ нашла схрон боевиков с элементами взрывчатки для терактов
Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но ее взорвали 24
Верховный суд отклонил жалобу Бахматюка по делу НАБУ и САП 17
На Харьковщине обнаружили контрафактный сжиженный газ из России на 58 млн 11
В «Дие» заработал новый сервис для призывников и резервистов 11
Судье дали 6 лет тюрьмы за $2 тысячи взятки 19
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР COVID-вакцины 13
Украинский спецназ спас более 700 человек в Кабуле: разведка показала видео 26
2 сентября. Картина дня 29
Сотрудница львовского музея допустила потерю ценных книг на 8,5 млн 17
Нацсовет применил сразу 5 санкций к телеканалу «НАШ» и обращается в суд 19
Депутата и чиновников Полтавского горсовета задержали на «поборах» 18
Дубилет через суд требует от МВД удалить объявление о его розыске 10
Десять украинских вузов – в рейтинге лучших университетов мира 22
ЦПК: Фирма Авакова не платит многомиллионный кредит за виллу в Италии 17
В Украине будет сухо и холодно 11
Синоптик прогнозирует холодную осень и заморозки уже в октябре 17
С начала года ГМС оформила более 1,4 миллиона биометрических загранпаспортов 11

Около 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана, сообщили ForUm’у в пресс-службе НГУ.

Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани.

Среди основных задач правоохранителей – обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущение любых правонарушений.

Как отмечалось, с 1 по 6 сентября на территорию Умань прибудет более 20 тысяч паломников-хасидов. Всего в этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тыс. паломников из разных стран мира.

Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые окажут помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты, патрулирование центральной части города Умани и у озера вокруг мест купания паломников.

Кроме того, гвардейцы совместно с работниками Национальной полиции Украины проводят комплекс мероприятий для обеспечения общественной безопасности в международном аэропорту «Борисполь». Службу будут нести в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
15
Теги