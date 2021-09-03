Около 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана, сообщили ForUm’у в пресс-службе НГУ.

Гвардейцы совместно с полицейскими будут нести службу во время массового пребывания хасидов в Умани.

Среди основных задач правоохранителей – обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущение любых правонарушений.

Как отмечалось, с 1 по 6 сентября на территорию Умань прибудет более 20 тысяч паломников-хасидов. Всего в этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тыс. паломников из разных стран мира.

Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые окажут помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты, патрулирование центральной части города Умани и у озера вокруг мест купания паломников.

Кроме того, гвардейцы совместно с работниками Национальной полиции Украины проводят комплекс мероприятий для обеспечения общественной безопасности в международном аэропорту «Борисполь». Службу будут нести в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.