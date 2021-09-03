ЕС отправит миллионы доз вакцины против COVID-19 Johnson&Johnson, произведенной в Южной Африке компанией Aspen Pharmacare, обратно на континент.

Об этом заявил посланник Африканского союза Стрив Масийва и директор Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг, которых цитирует AFP.

Масийва сказал, что «все вакцины, произведенные Aspen, останутся в Африке и будут распространяться в Африке», добавив, что договоренность Aspen Pharmacare об экспорте доз в Европу «прекращена», передает Украинская правда.

Масийва добавил, что «европейцы обязались предоставить нам 200 млн доз до конца декабря».

Как пишет AFP, объявление было сделано в связи с тем, что в Африке пытаются иммунизировать население от COVID-19, частично из-за отсутствия поставок и широко распространенной нерешительности относительно вакцины.

По словам Нкенгасонга, количество людей, которые прошли полную иммунизацию от коронавируса на континенте, составляет около 2,93%.

Ранее сообщалось, что Африка получит приоритет в распределении вакцин против COVID-19, выделенных странами G7.