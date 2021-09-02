Итальянская компания экс-министра внутренних дел Арсена Авакова не платит кредит в 3,2 млн евро в Италии. Об этом Центру противодействия коррупции стало известно после анализа аудиторского отчета по Итальянскому реестру компаний.

Так, в феврале 2018 журналисты Наших Грошей опубликовали новость о том, что итальянская компания Авакова Avitalia стала обладательницей дома площадью более 500 квадратных метров. Бывший министр тогда отмечал: «Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенное за кредитные средства и при участии средств капитала компании «Авиталия».

Согласно данным аудиторского отчета 2020 года стоимость данного дома с землей составляет 3,5 млн евро.

Согласно аудиторскому отчету из Итальянского реестра компаний для приобретения данной недвижимости компания, которая впоследствии стала частью фирмы Авакова, получила кредит в размере 3,2 млн евро на 10 лет.

По условиям кредита, его выплата должна начаться от 30 июня 2018 и каждые 6 месяцев фирма Авакова должна вносить определенные средства для погашения. Однако, согласно финансовой отчетности компании, по состоянию на 31 декабря 2020 выплата ни кредита, ни процентов даже не началась.

В свою очередь, по финансовой отчетности компании неизвестно, кто стал щедрым нетребовательным кредитором итальянских фирм Авакова. В то же время, факт непогашения такого кредита может свидетельствовать о получении неправомерной выгоды министром. Например, в форме получения кредита компанией, бенефициаром которой он был.

Напомним, по заявлению ЦПК НАБУ проводило уголовное производство по возможной лжи в декларации Арсена Авакова. Но после решения Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за представление недостоверных сведений в декларации чиновников и незаконное обогащение, это уголовное производство НАБУ было вынуждено закрыть.