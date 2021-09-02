Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о завершающем этапе стадии испытания таблеток от коронавируса. Экспериментальный пероральный препарат будут тестировать на пациентах с симптомами COVID-19, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters,

Испытания будут проводиться на 1140 взрослых, которые не нуждаются в госпитализации.

В частности, компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых симптомах коронавируса. Препарат предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

В июле Pfizer заявила, что если испытания PF-07321332 будет успешными, то к концу года она подаст заявку на разрешение на использование таблеток в экстренных случаях.

В США одобрен лишь Ремдесивир, который вводят пациентам внутривенно для лечения COVID-19.