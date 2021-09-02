Средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривни с начала 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 гривни, а по состоянию на 1 сентября - 3 866,84 гривни.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что целью программы поддержки доходов пенсионеров является обеспечение социальной справедливости и уменьшения неравенства. Для этого предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защиты.

Поэтому комплексная программа повышения пенсий фокусируется, в первую очередь, на повышении низких пенсий. «На начало 2020 года людей, которые получают самые низкие пенсии, меньше 2000 гривен, было 4 миллиона. На сегодняшний день мы подняли пенсии сверх этого предела для 2,3 млн человек и ожидаем, что с середины 2022 пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2000 грн», - отметила она.

Для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для детенизации занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

На 2022 Минсоцполитики предлагает включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.

Также в рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год такие шаги:

• повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

• индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет

• перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

• перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых их группах.