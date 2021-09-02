Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко провел целевой инструктаж, обозначил задачи полиции на ближайшие 10 дней. Начальник главка отметил, что среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов и недопущение любых правонарушений.

«С 1 по 6 сентября на территорию Умань прибудет 23500 тысяч хасидов. В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 000 паломников из разных стран мира. Также с 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят нам помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка. Вы будете нести службу по 12 часов в сменном режиме», - сказал Куратченко.

Сводный отряд насчитывает 635 сотрудников полиции из Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областей. В составе отряда - работники миграционной полиции, батальона полиции особого назначения, сотрудники патрульной полиции, тактико-оперативного реагирования УПП в Черкасской области, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, полиция диалога, спасатели, медики и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты.