Представители группировки «Талибан» объявили верховного правителя Афганистана. Им стал лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде, сообщает УНИАН.
Талибы заверили, что консультации по формированию правительства вышли на финишную прямую.
В то же время в ООН заявили об надвигающемся продовольственном кризисе. Представители организации призвали международное сообщество оказать дополнительную помощь Афганистану. Правда, в стране по требованию талибов все гуманитарные миссии заблокированы. Группировка пытается получить полный контроль над страной.
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