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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на начало сентября составляют 18,2 млрд кубометров, что почти на 30% меньше прошлогодних показателей, сообщает УНИАН со ссылкой на данные государственной компании «Оператор ГТС Украины.

По состоянию на 1 сентября украинские газовые хранилища заполнены на 59%.

Если газа будет катастрофически не хватать, его дефицит может отразиться на ценах, которые в итоге могут лечь на плечи потребителей. 
ForUm

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