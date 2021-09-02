Афганистан столкнулся с угрозой массового голода и острой нехваткой медикаментов. Продуктов питания, находящихся на складах ООН, хватит только до конца месяца.

Об этом рассказал журналистам координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане Рамиз Алакбаров. По его словам, страна сегодня находится на грани гуманитарной катастрофы, сообщает УНИАН.

Как отметил представитель ООН, на сегодня главная проблема – это нехватка продовольствия, ведь Афганистан пережил жестокую засуху. Больше половины афганцев не знают утром, удастся ли им сегодня поесть. В стране остро не хватает медикаментов. Очевидно, что возникнут проблемы у государственных служащих, включая учителей и врачей, поскольку раньше они получали иностранную помощь.

ООН и партнёрские организации продолжают поставлять в страну гуманитарную помощь, но ее недостаточно. Еще до захвата страны талибами в организации просили международное сообщество предоставить на помощь афганцам 1,3 млрд долларов. Получено только 400 миллионов.

Алакбаров сообщил, что сейчас в ООН пересматривают уровень потребности, он однозначно будет выше.

«Только для того, чтобы удовлетворить первостепенные нужды в продовольствии, срочно необходимо найти 200 млн. долларов – только чтобы накормить самых нуждающихся, а самые нуждающиеся – это дети», - пояснил он.

По словам координатора, «два влиятельных государства» проявили готовность помогать финансово, но этого недостаточно. В мобилизации ресурсов должно быть задействовано все международное сообщество.

При этом Алакбаров рассказал о поведении талибов, которые теперь контролируют страну. По его словам, боевики пообещали дать волонтерам доступ к нуждающимся, но конкретная ситуация на местах зависит от многих факторов, в том числе от того, разрешают ли женщинам работать. В некоторых провинциях женщины, работавшие в сфере образования и здравоохранения, смогли вернуться на рабочие места и даже принять участие в оценке гуманитарных потребностей. В других этого не произошло.

«Афганистан сейчас децентрализован и ситуация постоянно меняется. В разных местах все по-разному. Насколько я понимаю, правительство еще не сформировано, и [сверху] не поступает никаких конкретных указаний», - объяснил координатор ООН.