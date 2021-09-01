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9-11 сентября 2021 в Киеве Ялтинская европейская стратегия (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука проведут мероприятие нового формата - YES Brainstorming - который будет фокусироваться на теме «После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию».

Как сообщила пресс-служба YES, новый формат дискуссии - YES Brainstorming - станет эксклюзивным интерактивным общением между лидерами настоящего и будущего Украины с рядом известных мыслителей мира. Гибридный формат предусматривает, что главные докладчики и выбранная аудитория будут как присутствовать на мероприятии в Киеве, так и подключаться онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция события.

В дискуссии примут участие интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, эксперты и представители средств массовой информации, общественного сектора. Эксклюзивный формат «мозгового штурма» предусматривает более интерактивное общение - участники задавать вопросы и вести диалог, сделает разговор более насыщенной и менее официальной, одновременно открытой, содержательной и увлекательной.

Основные акценты в повестке дня будет сосредоточены на глобальных рисках - климатических изменениях, пандемии и потенциальных последствиях технических сбоев - вызовах для международного порядка, а также на том, как преодолеть угрозы и использовать доступные человечеству возможности. Еще одной основной темой дискуссии станут вызовы и шансы для Украины и их корреляция с глобальными процессами.

В этом году с учетом эпидемиологической ситуации на большинстве из панельных дискуссий присутствовать в зале будут только 50-70 участников. Традиционная же Ежегодная встреча YES переносится на 2022.

Место проведения: Художественный Арсенал, Киев, Украина.

 
ForUm

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