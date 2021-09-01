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Тысячи людей собрались на границах Афганистана после того, как с выводом войск США завершилась массовая эвакуация людей из страны, власть в которой захватили талибы.

На контрольно-пропускном пункте Торхам с Пакистаном 1 сентября собралось большое количество людей на афганской стороне границы. По словам очевидцев, тысячи афганцев также двинулись к пограничному посту Ислам-Кала с Ираном, сообщает Радио Свобода.

Соединенные Штаты и их союзники с 14 по 31 августа эвакуировали более 123 тыс. человек из Кабула. Но десятки тысяч афганцев из группы риска остались не эвакуированы.

1 сентября Великобритания заявила, что ведет переговоры с талибами по обеспечению «безопасного прохода» из Афганистана для британских граждан (около 250 человек) и афганцев, которые остаются внутри страны.

По сообщениям, специальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона по Афганистану Саймон Гасс встречается с представителями «Талибана» в столице Катара Дохе.

Британское правительство заявило, что отправит 15 «специалистов из кризисного реагирования» в Пакистан, Узбекистан и Таджикистан, чтобы помочь британским дипломатам, работающим над возвращением британцев (переводчиков и нанятых Лондоном афганцев) в Великобританию.

Совет Безопасности ООН призвал «Талибан» позволить безопасный выход из страны тем, кто хочет покинуть Афганистан.  

«Талибан» объявил «амнистию» всем афганцам, которые работали с иностранными войсками, заявив о переговорах со «всеми фракциями», чтобы достичь соглашения о будущем правительстве. Однако во многих сообщениях говорится, что по всей стране проходят тайные казни и обыски по домам тех, кто работал с международными группами или предыдущим правительством.

«Талибан» объявил о победе в Афганистане после вывода войск США 31 августа, боевики вошли в аэропорт Кабула.
ForUm

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