На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество.

По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через «закладки» от других поставщиков.

После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.

4 августа сотрудники ГБР задокументировали, как военный продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. гривен.

Уже 30 августа 2021 старшину задержали «на горячем» - во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. гривен.

Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:

• прибор ночного видения за 1700 долларов США;

• 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. гривен.

Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Работники ГБР также устанавливают причастность к противоправным действиям других военнослужащих.