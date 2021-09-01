Незаконная добыча мела в Ривненской области нанесла ущерб окружающей среде на сумму почти 45 млн гривен, сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Масштабная добыча полезных ископаемых была осуществлена на площади около 400 квадратных метров на территории Бокоймивской ОТГ без соответствующего разрешения. Специалисты Госэкоинспекции рассчитали ущерб - сумма составила 44,6 миллиона гривен», - рассказал чиновник.

Он отметил, что лица нарушителей не установлены, поэтому Госэкоинспекция передала материалы проверки в правоохранительные органы.

Чиновник также подчеркнул, что с принятием законопроекта №3576 добыча ископаемых местного значения, к которым и относится мел, была криминализирована. Отныне нарушителям грозит штраф до 13 600 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Мел является невозобновляемом ресурсом, который массово используется во многих сферах - от строительства до фармакологии. Хаотичная добыча этого полезного ископаемого приведет к быстрому истощению залежей и экономическим потерям для Украины», - добавил Малеваный.