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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5876 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг».

Документом предлагается освободить от налогообложения операции по снабжению, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка), изготовлению, распространению аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера. Соответствующие нормы распространяются на электронные услуги по поставке электронных экземпляров (электронно-цифровой информации) и/или предоставление доступа к аудиокнигам, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера.

Ожидается, что принятие законодательной инициативы будет способствовать развитию и распространению украиноязычных аудиокниг, защиты украинского языка и национальной самоидентичности, поскольку путем введения налоговой льготы для операций по поставке аудиокниг, озвученных на украинском языке, будут созданы благоприятные налоговые условия для субъектов хозяйствования, которые их распространяют.
ForUm

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