В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5876 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг».
Документом предлагается освободить от налогообложения операции по снабжению, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка), изготовлению, распространению аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера. Соответствующие нормы распространяются на электронные услуги по поставке электронных экземпляров (электронно-цифровой информации) и/или предоставление доступа к аудиокнигам, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера.
Ожидается, что принятие законодательной инициативы будет способствовать развитию и распространению украиноязычных аудиокниг, защиты украинского языка и национальной самоидентичности, поскольку путем введения налоговой льготы для операций по поставке аудиокниг, озвученных на украинском языке, будут созданы благоприятные налоговые условия для субъектов хозяйствования, которые их распространяют.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время