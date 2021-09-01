Красноармейский районный суд в Донецкой области приговорил бывшего начальника отделения связи воинской части В0849, майора Виталия Винника, к пяти годам заключения за убийство военнослужащего Олега Томашука. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил Судебный репортер.

Как напомнили в издании, инцидент произошел весной 2017 года. В Авдеевке во время выезда на стрельбы Томашук снял на телефон видео и выложил его в Instagram.

В кадр попали позиции украинских военных, в связи с чем солдату писали и звонили, чтобы поблагодарить за то, что «он сдал свои позиции».

Когда ситуация получила огласку, а Винник – жесткий выговор от начальства, майор вызвал к себе Томашука и еще троих военных. Он спросил у автора видео, понимает ли тот, что его поступок приравнивается к государственной измене. Томашук ответил утвердительно.

После этого Винник взял пистолет, перезарядил перед лицом бойца и выстрелил ему в голову.

По словам свидетелей, перед смертью Томашук успел сказать только: «Не надо, пожалуйста» и попытался увернуться от пули, но все произошло очень быстро. Ранение оказалось смертельным.

На суде майор признал, что солдат погиб из-за него, но настаивал, что это произошло случайно.

Винник говорит, что во время общения с бойцом он вспомнил лето 2014 под Амвросиевкой, когда боевики обстреливали их позиции. Как потом оказалось, это случилось, в частности, и потому, что военные выставляли фото с позиций в соцсети. Тогдашняя ситуация вроде бы напомнила ему те события и заставила предусмотреть возможные последствия.

Выстрел в Томашука он объяснил мгновенным психологическим фактором. Винник сказал, что не помнит, как заряжал пистолет.

Однако стационарная экспертиза установила, что обвиняемый мог осознавать свои действия, хотя и находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения.

При вынесении приговора суд учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние и совершение преступления в состоянии выраженного эмоционального возбуждения. Последнее возникло неожиданно в ответ на реальную угрозу жизни его лично и его подчиненных из-за действий потерпевшего.

Отмечается, что в день вынесения приговора майор все еще не возместил отцу убитого материальный ущерб.

Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней.