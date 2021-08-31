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В ходе операции «МАК» полицейские провели аэроразведку земельного участка площадью 175 га, расположенного между селами в Криничанском районе Днепропетровской области. В ходе обследования они обнаружили между подсолнухами обработанные и ухоженные конопли с признаками культивирования, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. По ценам «черного» рынка их стоимость составляет более 13,5 млн гривен.

Полицейские установили владельца земельного участка. После получения результатов экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Принимаются меры по установлению лиц, причастных к насаждению и культивированию наркосодержащих растений.

Напомним, по действующему законодательству незаконный посев или выращивание конопли в количестве 50 и более растений наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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