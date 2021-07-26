Оперативники уголовного розыска полиции Херсонщины на территории Чаплынской территориальной общины обнаружили посев конопли, которой был засажен земельный участок площадью один гектар, сообщает пресс-служба областной полиции.

В минувшие выходные оперативники совместно с сотрудниками следственного управления областного главка полиции по силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего правоохранители изъяли из наркоплантации 34700 кустов наркосодержащих растений.

Как сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, наркоплантация находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядов с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком.

В ходе первоочередных следственных действий полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн гривен. Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.