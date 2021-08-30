Обвинительный акт в отношении сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций ФСБ Российской Федерации по факту организации законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины) направлен в суд, сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, сотрудник спецслужб РФ по предварительному сговору с действующим на тот момент одним из руководителей Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины, который исполнял роль пособника, в период с ноября 2019 по март 2020 организовал законченное покушение на совершение террористического акта с целью запугивания населения.

По заданию куратора из ФСБ генерал-майор СБУ на территории Украины подыскивал лиц для причинения насильственной смерти майору ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время боевых действий на Востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Напомним, в апреле 2020 правоохранители провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности уже бывшего сотрудника СБУ и собрали исчерпывающую доказательную базу его сотрудничества с российскими спецслужбами. Офисом Генерального прокурора в октябре 2020 году в суд направлено обвинительное заключение в отношении него по факту государственной измены, покушения на совершение террористического акта и хранение боеприпасов.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.